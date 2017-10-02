Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:41, 02 Ekim 2017 Pazartesi
Güncel
10:01, 02 Ekim 2017 Pazartesi

  • Paylaş
PTT'den Dünya Posta Günü'ne özel mektup kampanyası
PTT'den Dünya Posta Günü'ne özel mektup kampanyası

PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü mektup kampanyasıyla kutlayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, mektup göndermenin önemi ve güzelliğini vurgulayarak bunun bir alışkanlık haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde PTT AŞ tarafından 9 Ekim Dünya Posta Günü'ne özel mektup kağıdı ve zarfı hazırlandı.

Söz konusu mektup kağıdı ve zarfı PTT işyerlerinden ücretsiz temin edilebilecek. Küresel posta sektörü açısından büyük önem taşıyan 9 Ekim'e özel mektup kağıdına duygu ve düşüncelerini yazıp adresine ulaştırılmak üzere zarfa koyan müşteriler, mektup posta ücretini kendileri ödeyecek.

PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlamaları kapsamında üzerinde "Her mektup ardında nice insan hikayesi" ifadesinin yazılı olduğu özel afiş de hazırladı.

PTT AŞ'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU), 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Posta sektörünün küresel düzenleyicisi konumundaki UPU, 1948’den beri Birleşmiş Milletler ihtisas organı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

192 üye ülkesi bulunan Dünya Posta Birliği'nin karar organı niteliğindeki İdari Konsey’in başkanlığını Türkiye yürütüyor. UPU'nun kurulduğu 9 Ekim her yıl tüm dünyada ve ülkemizde "Dünya Posta Günü" olarak kutlanıyor.

 



İlgili Konular PTT Dünya Posta Günü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti.
Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 49'u ölü 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Başbakan Yardımcısı Şimşek MTV artışı bütün araçları kapsıyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek: MTV artışı bütün araçları kapsıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan yüzde 40 zamla ilgili, "Artış mevcut bütün araçları kapsıyor" dedi
İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı
İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı
Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
PTT'den Dünya Posta Günü'ne özel mektup kampanyası
PTT'den Dünya Posta Günü'ne özel mektup kampanyası

PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü mektup kampanyasıyla kutlayacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, "Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren durdurularak, Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir" açıklamasında bulundu
Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor
Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor

Türkiye'nin 2018'de düzenlenecek 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO adayı olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na ulaşımın sağlandığı yol asfaltlanıyor
quot Selahaddin'in izinde bir nesil quot etkinliği
"Selahaddin'in izinde bir nesil" etkinliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Meteoroloji uyardı 1 hafta sürecek
Meteoroloji uyardı! 1 hafta sürecek

İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Yeni yasama yılı başlıyor
Yeni yasama yılı başlıyor

26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

Suruç Kaymakamlığı, ilçedeki konaklama tesisinde eğitim gören 6 bin 713 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor
Yaşlılar YADEM ile sosyalleşiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinden (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, basit fizyoterapi, psikolojik destek hizmeti alan yaşlılar, hobi kursları, bankamatik kart, "e-devlet" ve akıllı telefon kullanımı kursları ve resim sınıflarındaki eğitimlerle de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.

Haberler

PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
PTT idari tatil günlerinde de hizmet verecek

PTT'den Kurban Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı
PTT'den Kurban Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı

PTT'den hacı adaylarına kargo hizmeti
PTT'den hacı adaylarına kargo hizmeti

PTT'den 'sahte HGS yazılımı' uyarısı
PTT'den 'sahte HGS yazılımı' uyarısı

KHK ile PTT elektronik para ihraç edebilecek
KHK ile PTT elektronik para ihraç edebilecek

PTT'den 'oltalama mail' uyarısı
PTT'den 'oltalama mail' uyarısı

PTT ile Katar Post arasında e-Ticaret Sözleşmesi imzalandı
PTT ile Katar Post arasında e-Ticaret Sözleşmesi imzalandı

PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak
PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 