10:01, 02 Ekim 2017 Pazartesi

PTT'den Dünya Posta Günü'ne özel mektup kampanyası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, mektup göndermenin önemi ve güzelliğini vurgulayarak bunun bir alışkanlık haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde PTT AŞ tarafından 9 Ekim Dünya Posta Günü'ne özel mektup kağıdı ve zarfı hazırlandı.

Söz konusu mektup kağıdı ve zarfı PTT işyerlerinden ücretsiz temin edilebilecek. Küresel posta sektörü açısından büyük önem taşıyan 9 Ekim'e özel mektup kağıdına duygu ve düşüncelerini yazıp adresine ulaştırılmak üzere zarfa koyan müşteriler, mektup posta ücretini kendileri ödeyecek.

PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlamaları kapsamında üzerinde "Her mektup ardında nice insan hikayesi" ifadesinin yazılı olduğu özel afiş de hazırladı.

PTT AŞ'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU), 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Posta sektörünün küresel düzenleyicisi konumundaki UPU, 1948’den beri Birleşmiş Milletler ihtisas organı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

192 üye ülkesi bulunan Dünya Posta Birliği'nin karar organı niteliğindeki İdari Konsey’in başkanlığını Türkiye yürütüyor. UPU'nun kurulduğu 9 Ekim her yıl tüm dünyada ve ülkemizde "Dünya Posta Günü" olarak kutlanıyor.