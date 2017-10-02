10:17, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Bağdat'tan IKBY'ye "şartlı diyalog" çağrısı





Irak Başbakanlık Basın Ofisi, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli." denildi. Açıklamada ayrıca IKBY'ye "ele geçirdiği bölgelerde provokasyona son vermesi, anayasa ve federal mahkemenin kararlarına uyması" çağrısı yapıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.