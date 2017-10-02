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Irak
10:17, 02 Ekim 2017 Pazartesi

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Bağdat'tan IKBY'ye "şartlı diyalog" çağrısı
Bağdat'tan IKBY'ye

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli." denildi.

Açıklamada ayrıca IKBY'ye "ele geçirdiği bölgelerde provokasyona son vermesi, anayasa ve federal mahkemenin kararlarına uyması" çağrısı yapıldı.

 



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