Güncelleme: 10:02, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Havice'de 25 köy ile bazı noktalar DEAŞ'tan kurtarıldı



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Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi. AA muhabirine konuşan Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu ile Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin El-Fetha Havaalanı, Acil Dağı'ndaki petrol çıkarma şirketine ait bir bina, Hamrin Dağlarının kuzey kesimi ile 25 köyü DEAŞ'tan kurtardığını ve Ziğeytun Köprüsü yolunu yeniden açtığını söyledi. Başbakan Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.

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