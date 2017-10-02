10:25, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak kazası





Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak kazasında 12 askeri personel hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen askeri uçak kazasında 12 askeri personelin öldüğü belirtildi. Savunma Bakanı Crispin Atama Tabe, AA muhabirine açıklamasında, hafta sonu ülkenin doğusundaki N'sele bölgesinde uçak kazası meydana geldiğini ifade etti. Tabe, Bukavu kentine giden askeri uçakta yer alan 12 askeri personelin kazada yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ulusal basındaki haberlerde ise uçağın düşme nedenini incelemek üzere soruşturma açıldığı duyuruldu. Ülkede en son 8 Mayıs 2003'te yaşanan askeri uçak kazasında 200'e yakın kişi ölmüştü.

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