Katalonya'daki tartışmalı referandumun sonuçları açıklandı

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva, Barselona'da düzenledikleri basın toplantısında, yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sonuçlarını açıkladı.
Turull, "Referandum yapıldı, oy kullanıldı ve oylar sayıldı." ifadelerini kullandı.
Referandumda seçmenlerin yüzde 90,9'unun (2 milyon 20 bin 144) "evet", yüzde 7,87'sinin (176 bin 565) "hayır" oyu kullandığını belirten Turull, oyların yüzde 2,03'ünün (45 bin 586) boş, yüzde 0,89'unun da (20 bin 129) geçersiz sayıldığını aktardı.
Referandum sırasında 2 bin 315 oy kullanma merkezinden yaklaşık 400'ünün güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığına işaret eden Turull, "Kişisel ve maddi zararları tespit etmemiz gerekiyor. Bizim hükümet olarak saldırıya uğrayan 844 kişiye desteğimiz tam. Bunlardan 73'ü jandarma ve ulusal polise karşı suç duyurularını yaptı." diye konuştu.
Turull, İspanyol hükümetini ve güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştirerek, "olayların sorumlusunun merkezi hükümet ve ulusal polisin baskıları" olduğunu savundu.
Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras da "Katalonya demokrasiye ve oy kullanma hakkına sevdasını gösterdi ve bunu çok zor şartlarda göstermek zorunda kaldı. Dünya medyası, polisin oy kullanma hakkını kullanmak isteyen vatandaşları önlemek için nasıl güç uyguladığını gösterdi." dedi. Junqueras, "Katalonya parlamentosu eğer böyle karar verirse, Katalonya yeni bir cumhuriyet olma hakkını kazandı." dedi.
Katalonya parlamentosunda kabul edilen ve tıpkı referandum kararı gibi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasalar gereği, referandumdan çıkan "evet" kararının Katalan parlamentosuna sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun, tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve İspanya'dan ayrılmak için merkezi hükümet ile müzakerelerin başlatıldığını açıklaması öngörülüyor.
İspanya hükümeti, referandumu tanımadığı için herhangi bir adımın atılması beklenmiyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye'nin telefon görüşmesinde, Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesi konusu ele alındı
Gelecek için Yeni Hareket Partisi Vorarlberg Temsilcisi ve liste başı adayı Durdu, "Göç, mülteci, uyum gibi konuları gündemde tutarak temel sorunlar örtbas edilmek isteniyor" dedi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını duyurdu
Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hükümetini eleştirdiği için kara listeye alınan ve 5 gün önce Taşkent havaalanında gözaltına alınan Özbek Muhalif yazar Nurullah Muhammed Raufhan- Nurullah Atahanov, gelen tepkiler üzerine hiçbir açıklama yapmadan serbest bırakıldı
Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir hostelde çıkan yangında beş kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki Sovyet işgalinin ardından 14 yaşında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve ABD'ye gelen Müslüman yönetmen Sonia Nassery Cole, kendisiyle aynı kaderi yaşayanların sesini dünyaya duyurmaya çalışacak
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait araca el yapımı patlayıcının isabet etmesi sonucu bir koalisyon askerinin öldüğü bildirildi.
Fransa'nın Mulhouse bölgesinde çıkan yangında, 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak kazasında 12 askeri personel hayatını kaybetti
Irak Başbakanlık Basın Ofisi, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli" açıklaması yaptı
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti
İran İçişleri Bakanı Rahmanifazli, "Ülkede bazı şehirlerdeki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.