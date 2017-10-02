10:36, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı





TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

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