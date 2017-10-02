10:55, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Fransa'da çıkan yangında 3 Türk hayatını kaybetti



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Fransa'nın Mulhouse bölgesinde çıkan yangında, 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'da meydana gelen yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bilgi veren Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi. Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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