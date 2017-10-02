11:04, 02 Ekim 2017 Pazartesi

İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı



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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 36 kişinin terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlendi. Bunun üzerine ByLock'taki konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde operasyon başlattı.

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