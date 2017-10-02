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Başbakan Yardımcısı Şimşek: MTV artışı bütün araçları kapsıyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek: MTV artışı bütün araçları kapsıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan yüzde 40 zamla ilgili, "Artış mevcut bütün araçları kapsıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fox TV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. 

MTV ZAMMI

MTV'ye yapılan yüzde 40'lık zammın gerekçelerini açıklayan Şimşek, Türkiye'nin yakın dönemde önemli zorluklar yaşadığını ve bölgenin haritasının yeniden şekillendirildiğini söyledi. 

Şimşek, Arap Baharı sonrasında bölgenin ciddi risklerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Savunma Sanayii Fonu'muz normalde her yıl fazla verir. Yeni silah sistemleri alımları nedeniyle ilk kez Fon gelecek sene 8-9 milyar lira açık verecek. Milli Savunma Bakanlığımızın ilave bütçe talebi söz konusu. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmak istemez. Bu harcamalar yapılacak. Bu vergi düzenlemelerinin üçte ikisi savunma sanayi odaklıdır." diye konuştu. Bu kapsamda gelecek yıl ilave olarak 17-18 milyar lira harcanacağını dile getiren Şimşek, alınacak bütün tedbirlerin tamamını yaklaşık 28 milyar lira olacağını ifade etti. 

Söz konusu tedbirlerin finanse edilmesi için ya bütçe açığı verilmesi ya da gerekli düzenlemelerini yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Şimşek, MTV artışının kapsamına ilişkin de "Artış mevcut bütün araçları kapsıyor." dedi. Şimşek, söz konusu vergi artışına ilişkin bir soru üzerine, "Bize ilk gelen bilgi, sayın Başbakanın bütün bunlarda benzer bir yaklaşım sergilediği yönünde. Bu konu konuşulacaksa bugün konuşulacak. Yeniden bir değerlendirme yapılacaksa bugün yapılacak. Bugün Bakanlar Kurulu var. Sayın Başbakanımızın takdiri." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Mehmet Şimşek MTV zammı
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