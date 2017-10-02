Güncelleme: 11:21, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Ukrayna'da yangın: 5 ölü





Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir hostelde çıkan yangında beş kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan açıklamaya göre, gece yarısı Zaporijya şehir merkezinde bulunan hostelde çıkan yangında, dört kişi olay yerinde, bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Açıklamada, yangından beş kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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