Ukrayna'da yangın: 5 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan açıklamaya göre, gece yarısı Zaporijya şehir merkezinde bulunan hostelde çıkan yangında, dört kişi olay yerinde, bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Açıklamada, yangından beş kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye'nin telefon görüşmesinde, Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesi konusu ele alındı
Gelecek için Yeni Hareket Partisi Vorarlberg Temsilcisi ve liste başı adayı Durdu, "Göç, mülteci, uyum gibi konuları gündemde tutarak temel sorunlar örtbas edilmek isteniyor" dedi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını duyurdu
Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hükümetini eleştirdiği için kara listeye alınan ve 5 gün önce Taşkent havaalanında gözaltına alınan Özbek Muhalif yazar Nurullah Muhammed Raufhan- Nurullah Atahanov, gelen tepkiler üzerine hiçbir açıklama yapmadan serbest bırakıldı
Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir hostelde çıkan yangında beş kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki Sovyet işgalinin ardından 14 yaşında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve ABD'ye gelen Müslüman yönetmen Sonia Nassery Cole, kendisiyle aynı kaderi yaşayanların sesini dünyaya duyurmaya çalışacak
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait araca el yapımı patlayıcının isabet etmesi sonucu bir koalisyon askerinin öldüğü bildirildi.
Fransa'nın Mulhouse bölgesinde çıkan yangında, 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak kazasında 12 askeri personel hayatını kaybetti
Irak Başbakanlık Basın Ofisi, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli" açıklaması yaptı
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı referanduma müdahalesindeki şiddetin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti
İran İçişleri Bakanı Rahmanifazli, "Ülkede bazı şehirlerdeki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.