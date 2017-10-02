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Taşkent rejimi baskılara dayanamayıp ünlü yazarı serbest bıraktı
Taşkent rejimi baskılara dayanamayıp ünlü yazarı serbest bıraktı

Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hükümetini eleştirdiği için kara listeye alınan ve 5 gün önce Taşkent havaalanında gözaltına alınan Özbek Muhalif yazar Nurullah Muhammed Raufhan- Nurullah Atahanov, gelen tepkiler üzerine hiçbir açıklama yapmadan serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

27 Eylül günü sabahında İstanbul'dan Taşkent'e inen meşhur yazar Nurullah Muhammed Raufhan- Nurullah Atahanov'un, İslam Kerimov Uluslararası Havaalanı'nda Özbek polisi tarafından gözaltına alınması sosyal medyada şok etkisi yapmıştı.

Geçen beş günde yazarın önce tutuklanıp, sonra hapse atılması adeta tüm Özbekistan’da gündem oldu.  Sosyal medya başta olmak üzere, on binlerce Özbek vatandaşı çeşitli internet yayınlarında, yurt dışında yayın yapan radyo kanallarında yazar Nurullah Muhammed Raufhan’ın tutuklanmasını protesto etti.

Nurullah Muhammed Raufhan “Bu Günler” (Özbekçesi “Bu Kunlar”) romanında bağımsızlıktan sonra 26 yıl devam eden İslam Kerimov dikta rejimi baskı ve zulümlerini içeriden ifşa etmiş, ancak tutuklanmak ve işkence görmekten sakındığı için, bu kitabını 2015 yılında geldiği İstanbul’da yayınlamıştı. Kitap yayınlandıktan sonra Özbek polisi yazarın evine baskın yaparak, onun evinde aşırılık yanlısı kitaplar bulunduğunu açıklamıştı.

Özbekistan’ın yeni devlet başkanı Şevket Mirziyayev’in Kerimov döneminde yurt dışına sığınmak mecburiyetinde kalan vatandaşlarına ‘”Artık yurda dönün” çağrısına uyan ve Taşkent dönüşü tutuklanan yazar Nurullah Muhammed Raufhan’a, Taşkent Emniyet Müdürlüğü, “Bu Günler” kitabında radikalizme ve anayasal düzeni zorla ele geçirmeye davet suçlarını yöneltmişti.

Ancak Özbekistan’ın içinden ve uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine Taşkent rejimi hiçbir açıklama yapmadan 1 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden sonra Özbek yazarı serbest bıraktığı bildirildi.

BBC Özbek hizmetinin haberinde Özbek yazarın serbest bırakılmasını sosyal medya üzerinden talep eden mektuba binden fazla Özbek imza attı. Özbek muhaliflere göre, İslam Kerimov döneminde böyle bir şeyin yaşanması mümkün değildi.

NURULLAH MUHAMMED RAUFHAN- NURULLAH ATAHANOV KİMDİR?

Nurullah Atahanov Fergana vilayeti Özbekistan (ilçesindeki=tümen) Oyimçe Kakir köyünde 1954 yılında doğdu. Taşkent Devlet Üniversitesi'nin Özbek Filolojisi bölümünü bitirdi. "Yol Başında", "Dünya Geniş", "Şuralı Adam" gibi masal ve hikaye kitaplarıyla ülke dışında da tanınıyordu.

Yazarın sevgi konusundaki "Ak Bina Akşamları" hikayesi "Şark Yıldızı" gazetesinde yayınlanmış, "yılın en iyi hikayesi" olarak seçilmişti. Bu eser, aynı isimle sinemaya da uyarlandı. Yazarın Türk, Gürcü, Çin ve Rus edebiyatından tercüme ettiği bazı eserler de bulunuyor. Yazar son 25 yıl içinde Yaşlık/Gençlik, Muştum, Şark Yıldızı, Hidayet gibi çeşitli gazetelerde ve Maveraünnehir Yayınları'nda Baş Direktör görevlerini yaptı. 

2013 yılı sonlarında, açıklanmayan sebeplerle Maveraünnehir yayınları yöneticiliğinden ve Hidayet gazetesi baş editörlüğünden alındı.



İlgili Konular Taşkent Özbekistan Nurullah Muhammed Raufhan
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