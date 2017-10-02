11:56, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti





Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etti.

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