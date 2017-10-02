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DEAŞ, Esed rejimine karşı ilerledi
DEAŞ, Esed rejimine karşı ilerledi
Foto: Arşiv

DEAŞ, Humus'un doğu kırsalında Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bir belde ile ilçenin bir kısmını geri aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de DEAŞ'ın, Humus'un doğu kırsalında Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bir belde ile ilçenin bir kısmını geri aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinen bilgilere göre, DEAŞ, Humus'un doğu kırsalındaki Karyateyn beldesinde kontrolü yeniden sağladı.

Örgüt, beldeyi iki gün süresince kuşattıktan sonra, dün akşam saatlerinde içeri sızdı. Çıkan çatışmada onlarca rejim askeri öldü. 

Hıristiyan azınlığın da yaşadığı Karyateyn, 8 aylık DEAŞ işgalinden sonra nisan 2016'da Rus savaş uçaklarının yardımıyla rejimin eline geçmişti.

Öte yandan kaynaklar, DEAŞ'ın Karyateyn'in doğusunda, Tedmur ile Deyrizor arasındaki Suhne ilçesinin batısını da aldığını, taraflar arasında çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Suhne, yaklaşık iki ay önce rejimin eline geçmişti. 

Humus çölünde rejime kaptırdığı alanları geri almak isteyen DEAŞ, Rusya'nın yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.



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