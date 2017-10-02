Kaplan tankı zorlu sınava hazır

Savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT'nin ilk prototipi, eylül ayında Endonezya'ya ulaştı.
PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya konulan Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.
Kaplan MT, Endonezya'nın Cilegon şehrinde 5 Ekim'de düzenlecek Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya Ordusu tarafından kullanılarak halkın karşısına çıkacak.
Kaplan MT, iki ülkenin savunma bakanlıklarının da desteğiyle gerçekleştirilen başarılı bir ortak geliştirme projesi olarak öne çıkıyor.
Prototipi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenen orta ağırlık sınıfı tank, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasına yeni bir soluk getiriyor.
Kaplan MT, gücünü aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, antişok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.
Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi sağlıyor. Bu kuleyle Kaplan MT, düşük ağırlığına rağmen yüksek tahrip gücüne ulaşıyor.
Kaplan MT, avcı, vurucu özelliğinin yanı sıra araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemiyle donatılıyor.
Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede, yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.
FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin başarısına vurgu yaptı.
Şirketin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan 2 binin üzerindeki paletli aracın üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:
"Türkiye'de paletli araçların evi olarak, dost ve müttefik ülke Endonezya'nın orta sınıf tank geliştirme projesinde ortağımız PT Pindad ile birlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için çok özel bir araç olan Kaplan MT'nin arazi performansını sahada gösterdiğimizde, bu tasarımın etkinliğini daha net gözler önüne sereceğiz."
Dışişleri Bakanlığı Las Vegas'taki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Ölü ve yaralılar arasında Türk vatandaşı olup olmadığı araştırılıyor" dedi
Söke'deki fabrikada patlama sonucu göçük meydana geldi, göçük altında işçilerin bulunabileceği belirtiliyor
Uluslararası Adana Film Festivali’nin geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayarak kolay kolay görülmeyecek bir skandala imza attı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.
Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek.
FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişinin yargılanmasına başlandı
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 49'u ölü 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan yüzde 40 zamla ilgili, "Artış mevcut bütün araçları kapsıyor" dedi
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü mektup kampanyasıyla kutlayacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, "Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompalar 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren durdurularak, Suruç Ovası'na gerekli şartlar sağlanmadan su verilmeyecektir" açıklamasında bulundu
Türkiye'nin 2018'de düzenlenecek 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO adayı olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na ulaşımın sağlandığı yol asfaltlanıyor
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği, " Günümüzde Müslüman devletleri yöneten öyle insanlar var ki Haçlıların amelesi olmakla ve işlerini görmekle iftihar ediyorlar" dedi