13:03, 02 Ekim 2017 Pazartesi

AB'de Katalonya sessizliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumundaki polis müdahalesi karşısında sessiz kaldı.

İspanya Anayasası Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma, İspanyol güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etti. Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri, polis ve jandarmanın oy merkezlerine ve bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ancak tüm bu olanlara rağmen, meseleye "İspanya'nın iç işi" olarak bakan AB yetkilileri ve ülkeleri, polis şiddetini kınamaktan kaçındı.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont ise "Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi." diye konuştu.

Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva da "Katalonya'da olanlar ciddi bir insan hakları ihlali vakası örneği. Bu, AB'yi de tehdit ediyor." diyerek AB ve üye ülkelerin tepki vermesini istedi.

SADECE BELÇİKA VE İNGİLTERE SES VERDİ

AB Komisyonu, Konseyi ve Parlamentosu, Katalonya'daki şiddet olayları karşısında sessizliğini korurken, sadece birlik üyeleri Belçika ve İngiltere'den konuya ilişkin tepki geldi.

Şiddeti açıkça kınamaktan kaçınan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Şiddet nedeniyle kaygılıyız. Ancak benim anladığıma göre referandum anayasal değil. Dolayısıyla bir denge bulunması lazım. Olayların sakinleşeceğini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise polis şiddetin "şoke edici" olduğunu belirterek İngiltere Başbakanı Theresa May'den İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'i polis şiddetine son vermeye çağırmasını istedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz. Her türlü şiddeti kınıyoruz ve siyasi diyalog çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB yetkilileri, Katalonya referandumuna ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarda, konunun İspanya'nın iç işleri olduğunu vurgulayarak "AB, İspanya hükümetinin kararlarına ve İspanya Anayasası'na saygı duymak zorunda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB, ancak referandumun İspanya Anayasası'na uygun bir şekilde yapılması ve hukuki açıdan meşru olması durumunda Katalonya bağımsızlığına destek verebileceğini bildirmişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu.

Referandumdan çıkan "evet" kararının, Katalan parlamentosuna sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve İspanya'dan ayrılmak için merkezi hükümet ile müzakerelerin başlatıldığını açıklaması öngörülüyor.

Ancak İspanya hükümetinin referandumu tanımadığı için herhangi bir sonuç alınması beklenmiyor.