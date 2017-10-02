Irak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ta yaklaşık üç ay süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaptı.
Eğitim Bakanı Muhammed İkbal, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul dahil tüm kentlerde başladığını duyurdu.
Şiddetin gölgesindeki başkent Bağdat'ta da okullar federal polislerin korumasında açıldı.
Bağdat'ın Azamiye semtinde bulunan ve 2003'ten bu yana Arapça'nın yanı sıra Türkçe eğitimin de verildiği Kardaşlık İlkokulu Müdürü Sabah Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tüm olumsuzluklara rağmen yeni ders yılına başlamış olmanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını" ifade etti.
Ahmed, "Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizle bir araya geldik. Tüm olumsuzluklara rağmen bu eğitim yılını en güzel şekilde, başarıyla tamamlamayı umuyoruz." dedi.
Başkentteki güvenlik zafiyetinin okulları doğrudan etkilediğine işaret eden Ahmed, öğrencilerin okullardan kaçırılma ihtimali nedeniyle "kaygılı" olduklarını ifade etti.
Öğrencilere yönelik herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için okul kapısında güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu dikkati çekti.
Sık sık terör ve şiddet olaylarına sahne olan Bağdat'taki tüm okullar, federal polis güçleri tarafından korunuyor.
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