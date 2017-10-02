13:54, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Rusya, 4 Kırım Tatarını gözaltına aldı





Rusya 4 Kırım Tatarını aşırılıkçılık suçlamasıyla gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da, dört Kırım Tatarının Rus istihbaratı tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kırım Haber Ajansına göre, Kırımlı avukat Edem Semedlayev yaptığı açıklamada, Renat Süleymanov, Arsen Kubedinov, Seyran Mustafayev ve Talat Abdurrahmanov isimli Kırım Tatarlarının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından gözaltına alındığını belirtti. Söz konusu kişilerin FSB'nin Akmescit'teki merkezine götürüldüğünü söyleyen Semedlayev, gözaltına alınanların "aşırılıkçı örgüte katılmakla" suçlandığını ifade etti.

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