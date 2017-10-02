Putin'in Türkmenistan ziyareti başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 Ekim'de resmi ziyaret için Aşkabat'a gideceği bildirildi.
Türkmen devlet haber ajansı TDH haberinde bu ziyaret öncesi Türkmenistan Bakanlar Kurulu özel bir toplantı yaparak ziyaret için hazırlıkları görüştüğünü duyurdu.
Haberde Rus ve Türkmen liderlerin görüşmelerin sonunda birçok ikili işbirliği belgelerinin imzalanacağı belirtildi.
Bakanlar Kurulu toplantısında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov bu müzakerelerin önemini vurguladı ve iki ülkenin dost ilişkilerini geliştireceğini belirtti.
Türkmen lidere göre, Türkmenistan ve Rusya tarihsel ve dostça bir ilişkiye ve ayrıca ticaret ve ekonomi alanlarında etkin işbirliği için önemli bir potansiyele sahip.
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