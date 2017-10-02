Kenya'da Seçim Komisyonu karşıtı protestolar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da muhalefet, 26 Ekim'deki devlet başkanı seçimi öncesi Seçim Komisyonunda reform talebiyle sokaklara döküldü.

Ulusal basına göre, muhalefet partisi taraftarları ülkenin batısındaki Kisumu eyaletinde protesto için toplandı.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanını ve üyelerini istifaya çağıran göstericiler ayrıca, ellerinde taşıdıkları pankartlarla mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta karşıtı sloganlar attı ve polisle çatıştı.

Güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği gösterilerde çıkan arbedede bir gösterici hayatını kaybetti.

Devlet başkanı seçiminde yarışacak Raila Odinga iki hafta önce, seçimlerdeki hilelerden komisyon üyelerini sorumlu tutmuş, komisyon üyeleri istifa etmedikçe yeniden yapılacak seçimlere girmeyeceklerini ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Odinga, son yaptığı açıklamada ise Seçim Komisyonu karşıtı protesto gösterilerinin her pazartesi ve cuma günleri ülke genelindeki 47 eyalette bulunan Seçim Komisyonu bürolarının önünde gerçekleştirileceğini kaydetmişti.

Seçim Komisyonu Başkanı Ezra Chiloba ise istifa etmeyeceklerini, ay sonundaki başkanlık seçimleri için hazırlık yapmayı sürdüreceklerini aktarmıştı.

Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmişti. IEBC, 17 Ekim'de tekrar yapılacağı açıklanan devlet başkanlığı seçiminin 26 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.