14:59, 02 Ekim 2017 Pazartesi

İran Dışişleri Bakanı Zarif Umman'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldiği bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Alevi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden İranlı mevkidaşı Zarif ile başkent Maskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, iş birliğin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Zarif, bir günlük resmi ziyaret için bu sabah Umman'a gelmişti.