Kamerun'da da Anglofonlar 'bağımsızlık' ilan etti: En az 7 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kamerun'un Anglofon bölgesindeki (İngilizce konuşulan) ayrılıkçı grupların, güvenlik güçlerinin sembolik bağımsızlık ilanı için yapılan çağrıya uyarak toplanan kalabalık üzerine ateş açtığını öne sürdü.
Ayrılıkçı gruplar, daha önce, Kamerun'un Fransız ve İngilizce konuşulan bölgelerinin birleşmesinin yıldönümü olan 1 Ekim'de "Ambazonya" adını verdikleri devleti kurarak, bağımsızlık ilan edeceklerini söylemişti. Bu sembolik bağımsızlık ilanı, kendisini Ambazonya'nın "devlet başkanı" olarak tanımlayan ayrılıkçı liderlerden Sisiku Ayuk tarafından Pazar günü sosyal medya üzerinden yapıldı.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre Ayuk, "Artık Kamerun'un kölesi olmayacağız. Bugün, mirasımız ve topraklarımız üzerindeki özerkliğimizi güçlendiriyoruz" dedi. Hükümet güçleri, 1 Ekim'de bağımsızlık ilan edileceğinin açıklanmasının ardından başta ülkenin güneybatısındaki Buea ve kuzeybatıdaki Bamenda kentleri olmak üzere, İngilizce konuşulan bölgelerine asker sevk etmişti.
TARİHSEL NEDENLERİ
Kamerun'da yaklaşık 22 milyon kişi yaşıyor ve nüfusun çoğunluğunu Frankofonlar (Fransızca konuşanlar) oluşturuyor. Nüfusun beşte birlik bir kısmı ise İngilizce konuşuyor.
Yaşanan çatışmanın kökeni 1961 yılına dayanıyor. O yıl içinde İngiltere mandası altındaki Güney Kamerun, Fransa'dan 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Kamerun ile birleşme kararı aldı.
Birleşik Kamerun'da İngilizce ve Fransızca iki resmi dil olarak kabul edildi.
Anglofon azınlık, uzun yıllardır Kamerun'un petrol gelirlerinin adil dağıtılmadığını ve kendilerine yönelik ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.
Son yaşanan gerginlik ise Kasım ayında başladı. Anglofon azınlık özellikle eğitim ve yargı sisteminde kendilerine Fransızca dili ve kültürü dayatıldığı gerekçesiyle protesto eylemleri düzenlendi.
Anglofonların çoğunluğu, Kamerun'un 1961'deki birleşmeden sonra kısa bir süre boyunca yürürlükte kalan federal sisteme geri dönmesini talep ediyor. Ancak merkezi yönetim bu talepleri kabul etmiyor.
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