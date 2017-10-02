Yönetmen Kaplanoğlu’na yapılan hakarete tepkiler büyüyor

Uluslararası Adana Film Festivali’nin geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Ayşe Arman'la beraber sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un skandal hareketi festivalin bütün havasını bozdu
Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na bugüne kadar hiç rastlanmayan bir şekilde karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü.
Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu hareketi salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.
Sahnede bu tuhaf hareketi yapan Meltem Cumbul yaptığı eylemle ilgili daha sonra şu açıklamayı yaptı
'GÖZLERİM VE ELLERİM DOST OLMAZ'
'Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sakışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz.'
SEMİH KAPLANOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Bu tepkinin ardından bugüne kadarki çalışmalarıyla kitlelerin gönlünde yer eden ve beyefendi kişiliği ile hem sanatseverlerin hem de halkımızın takdirini kazanan Semih Kaplanoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
‘Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...’
Hürriyet Gazetesinde konuyla ilgili yapılan haberde olayla ilgili şu görüşlere de yer verildi
'MELTEM YANLIŞ YAPTI'
Magazin Konseyi, Cumbul’un skandal davranışını şöyle yorumladı.
Onur Baştürk: Bir ödül töreninde sunucu olarak sahneye çıkmayı kabul ediyorsan herkesle el sıkışmak, ödül alanları tebrik etmek zorundasın. Siyasi görüşlerine katılmıyor olsan da. Profesyonellik bunu gerektirir. Keşke Meltem duygularına yenik düşmeseydi...
Ömür Gedik: Bence de profesyonel bir davranış olmamış. Törenin sunucusu olarak ödül alan kişiye karşı böyle bir tavır takınması çok yanlış.
Cengiz Semercioğlu: Hakikat sineması yaptığı için mi, iktidara yakın durduğu için mi? Neden Semih Kaplanoğlu’na bu tepkiyi gösterdi? Sinemasını ve siyasetini hiç beğenmediğiniz biri de o festivalde pekala ödül alabilir. Öyleyse oranın sunuculuğunu hiç yapmayacaktı Meltem.
Melike Karakartal: Cumbul, Kaplanoğlu’nu fikren ve siyaseten durduğu yer açısından protesto ediyor. Ancak bunu ev sahibi pozisyonunda olduğu bir organizasyonda yapınca kabalık olarak görüldü. Sunuculuğu kabul etmeyerek de protesto edebilirdi.
Meltem Cumbul’un yaptığı bu kabalığın ardından bir çok kişi de sosyal medya hesabından bir sunucuya yakışmayan bu hareketi aşağıdaki tarzda eleştirdiler.
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Uluslararası Adana Film Festivali’nin geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayarak kolay kolay görülmeyecek bir skandala imza attı
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