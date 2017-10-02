15:44, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Kazakistan’dan enerjiye 8 milyar dolarlık yatırım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan, doğalgaz ve petrol ürünleri alanında 2024’e kadar 8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3,4 trilyon metreküpü üretilebilir toplam 7 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Doğalgaz üretiminin petrol üretimiyle paralel sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Kazakistan doğalgaz üretiminin yüzde 70’i ABD, Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinden yatırımcılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu ülkeleri büyük uluslararası şirketler temsil ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl 46,4 milyar metreküp olan doğalgaz üretiminin, bu yıl sonunda 48 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, sektöre 2024 yılına kadar yabancı şirketlerle birlikte toplam 8 milyar dolar yatırım planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım planında toplam 1,3 milyon ton polimer ürün kapasiteli iki petrokimya projesinin yer alacağı da aktarıldı.