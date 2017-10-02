Söke'de fabrikada patlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikanın kazanında patlama meydana geldi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke-Milas karayolunun 8'inci kilometresindeki bir çırçır fabrikasının yağ kazanında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri önlemi aldı. Patlamada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çöken fabrika duvarları altında işçilerin olabileceği bilgisi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, göçüğün olduğu bölgede arama çalışması başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, 4 kişinin yaralandığı olayda bir kişinin arandığını, bunun henüz netleşmediğini ifade etti.
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