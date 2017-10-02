16:11, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Şam'da patlama: 5'i polis 15 ölü



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Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 5'i polis 15 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 5'i polis 15 kişi hayatını kaybetti.

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