16:15, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Vegas saldırısındaki Türkler araştırılıyor





Dışişleri Bakanlığı Las Vegas'taki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Ölü ve yaralılar arasında Türk vatandaşı olup olmadığı araştırılıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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