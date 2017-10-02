16:42, 02 Ekim 2017 Pazartesi

İspanya ve ABD deniz altından birbirine bağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya Bilbao ve Virginia plajı arasındaki 6,437 kilometreyi (4,000 mil) kapsayan yüksek kapasiteli bir denizaltı kablosu olan Marea üzerinde çalışmalar tamamlandı.

Microsoft ve Facebook, kablonun geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanması için işbirliği yaparken, üçüncü bir ortak olan küresel iletişim altyapısı uzmanı Telxius, yapım ve bakım işlemlerini üstlenecek.

Kablo, ABD’nin Virginia eyaleti ile İspanya arasında veri aktaracak ve bu aralıktaki ilk bağlantıyı oluşturacak. Toplamda 5,125 ton ağırlığa sahip olacak kablonun, saniyede 160 TB veri taşıma kapasitesi var.