Libya'daki Şerare Petrol Sahası kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Libya'daki en büyük petrol sahası olan Şerare, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerine ilettikleri taleplerin karşılanmaması" gerekçesiyle buranın güvenliğini sağlamakla görevli silahlı grup tarafından kapatıldı.
UMH tarafından Şerare Petrol Sahası'nın güvenliğini sağlamakla görevlendirilen 30.Tugay'dan yapılan yazılı açıklamada, "UMH yetkililerine defaatle yöneltilen taleplerin karşılanmaması neticesinde petrol sahası kapatılmıştır." denildi.
Açıklamada söz konusu taleplerin, "güneydeki tüm bölgelerin geliştirilmesi, bankalardaki para akışının sağlanması, sağlık merkezleri ile hastanelerin ilaçlarla desteklenmesi ve başkent Trablus'ta tutuklu bulunan güneylilerin serbest bırakılması"şeklinde sıralandığı ifade edildi.
Bu taleplerin "meşru haklar ve güneylilerin görüşü" olduğu kaydedilen açıklamada, "gereken yanıtın verilmemesi halinde sorumluluğun UMH'de olduğu" öne sürüldü.
Libya, bu yılın başından itibaren ham petrol üretimini artırmak için mücadele veriyor. Ülke geçen temmuz ayında 2013'ün üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa günlük petrol üretimini bir milyon varilin üstüne çıkarmayı başarmıştı.
Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyinde bulunan Şerare Petrol Sahası'ndaki günlük petrol üretim kapasitesinin yaklaşık 340 bin varil olduğu belirtiliyor.
İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak geçen yıl aralık ayında yeniden aktif hale getirilmişti.
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