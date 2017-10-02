AB'den Litvanya Demiryolları'na para cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Litvanya Demiryolları'na rekabete engel olduğu gerekçesiyle 28 milyon avro para cezası verdi.
AB Komisyonu, Litvanya Demiryolları'na yönelik yapılan şikayet sonrasında başlattığı rekabet soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.
Litvanya Demiryolları’nın diğer şirketlerin kullanmalarına engel olmak için ülkedeki demiryolu altyapısının bir kısmını söktüğünün belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu davranışın piyasadaki hakimiyetin kötüye kullanılması olduğu ve AB kurallarına uymadığı kaydedildi.
Açıklamada, rekabete karşı uygulamaları nedeniyle Litvanya Demiryolları'na 28 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DURUM
AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Litvanya Demiryolları, taşımacılıkta rakiplerini cezalandırmak için ulusal altyapı üzerindeki kontrolünü kullandı. Avrupa Birliği, iyi işleyen bir demiryolu taşımacılığı piyasasına ihtiyaç duyuyor. Bir şirketin kendisini rekabetten korumak için kamu demiryolu altyapısını sökmesi daha önce görülmemiş ve kabul edilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
Kamuya ait olan Litvanya Demiryolları, ülkenin demiryolu altyapısı ve trenlerini işletiyor. Ülkenin Letonya sınırı yakınındaki Orlen petrol rafinerisi, mevcut tren yollarını kullanarak daha kısa bir mesafeden ürünlerini Letonya’ya göndermek üzere bir rota arayışına gitmiş ve başka tren işletmecisi şirketlerle görüşmelere başlamıştı. Bunu engellemek isteyen Litvanya Demiryolları, ülke sınırları içindeki 19 kilometrelik demiryolu ağını sökmüş ve söz konusu rafinerinin daha uzun rota kullanmasını zorunlu kılmıştı. Orlen'de söz konusu uygulama karşısında 2011 yılında AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahlı saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz" dedi
İspanya hükümeti, anayasaya aykırı hareket etmeye devam etmesi halinde Katalonya'nın özerklik haklarını durdurmayı planlıyor
UNICEF, Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların insani ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yaptı
AB Konseyi Başkanı Tusk, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna polisle müdahale eden İspanya'dan daha fazla güç kullanmamasını istedi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay 200'ü çocuk, 144'ü kadın en az 912 sivilin öldüğünü açıkladı
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2016’da ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı
Birleşik Krallık’ın en büyük beşinci havayolu şirketi Monarch'ın iflas ettiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Mevcut ABD yönetimi ile 5+1 Dışişleri Bakanları Grubu dışında görüşme kanalı yok. ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya uymasını temenni ediyoruz" dedi
Komel, "IKBY Siyasi Liderliği" çatısı altında yer almayacağını açıklarken, Goran Hareketi de söz konusu yeni oluşumun lağvedilmesini istedi
AB Komisyonu, ülkedeki trenyolu altyapısını sökerek rotaları uzatan Litvanya Demiryolları'nın 28 milyon avro ceza ödemesine karar verdi
Ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası, buranın güvenliğini sağlamakla görevli silahlı grup tarafından kapatıldı
Filistin Başbakanı Hamdallah, "Gazze'deki durum dayanılmaz. Bölünmüşlüğün devam etmesi de tahammül edilemez. Herkes sorumluluklarını yerine getirmeli" dedi
Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 5'i polis 15 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan, 2024’e kadar doğalgaz ve petrol ürünleri alanında 8 milyar dolarlık yatırım yapacak
Kamerun'un Anglofon bölgesindeki (İngilizce konuşulan) ayrılıkçı gruplar, sembolik olarak bağımsızlık ilan etti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucunda en az yedi kişi hayatını kaybetti