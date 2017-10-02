17:16, 02 Ekim 2017 Pazartesi

AB'den Litvanya Demiryolları'na para cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Litvanya Demiryolları'na rekabete engel olduğu gerekçesiyle 28 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, Litvanya Demiryolları'na yönelik yapılan şikayet sonrasında başlattığı rekabet soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

Litvanya Demiryolları’nın diğer şirketlerin kullanmalarına engel olmak için ülkedeki demiryolu altyapısının bir kısmını söktüğünün belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu davranışın piyasadaki hakimiyetin kötüye kullanılması olduğu ve AB kurallarına uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, rekabete karşı uygulamaları nedeniyle Litvanya Demiryolları'na 28 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DURUM

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Litvanya Demiryolları, taşımacılıkta rakiplerini cezalandırmak için ulusal altyapı üzerindeki kontrolünü kullandı. Avrupa Birliği, iyi işleyen bir demiryolu taşımacılığı piyasasına ihtiyaç duyuyor. Bir şirketin kendisini rekabetten korumak için kamu demiryolu altyapısını sökmesi daha önce görülmemiş ve kabul edilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuya ait olan Litvanya Demiryolları, ülkenin demiryolu altyapısı ve trenlerini işletiyor. Ülkenin Letonya sınırı yakınındaki Orlen petrol rafinerisi, mevcut tren yollarını kullanarak daha kısa bir mesafeden ürünlerini Letonya’ya göndermek üzere bir rota arayışına gitmiş ve başka tren işletmecisi şirketlerle görüşmelere başlamıştı. Bunu engellemek isteyen Litvanya Demiryolları, ülke sınırları içindeki 19 kilometrelik demiryolu ağını sökmüş ve söz konusu rafinerinin daha uzun rota kullanmasını zorunlu kılmıştı. Orlen'de söz konusu uygulama karşısında 2011 yılında AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.