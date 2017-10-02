IKBY Siyasi Liderliği'ne muhalefetten tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalif cephede yer alan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Goran (Değişim) Hareketi, dün kurulan "IKBY Siyasi Liderliği"ne tepki gösterdi. Komel, "IKBY Siyasi Liderliği" çatısı altında yer almayacağını açıklarken, Goran Hareketi söz konusu yeni oluşumun lağvedilmesini istedi.
Komel'den yapılan yazılı açıklamada, "IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında bir araya gelen bazı siyasi partiler, Komel ve Goran Hareketi'nin katılmadığı bir toplantıda Yüksek Referandum Komisyonu yerine IKBY Siyasi Liderliği'nin kurulmasına karar verdi." denildi.
Komel'in, "kurulan bu liderliğe katılmayı reddettiği" belirtilen açıklamada, "iktidardaki tarafların uyarılması ve halka neyin hizmet ettiğinin farkına varılması" için böyle bir kararın alındığı ifade edildi.
Öte yandan IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi de dün ilan edilen "IKBY Siyasi Liderliği"nin lağvedilmesini istedi.
Goran'dan yapılan yazılı açıklamada, "IKBY Siyasi Liderliği'nin lağvedilmesi ve bölgedeki kurumların siyasi kalıptan çıkarılarak kalkındırılmasının istendiği" ifade edildi.
Barzani başkanlığında dün Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya gelen bazı siyasi partiler, 25 Eylül'de yapılan "gayrimeşru" referandumun ardından Yüksek Referandum Komisyonu'nun görevini tamamladığını belirterek, yerine IKBY Siyasi Liderliği'nin kurulması kararı aldıklarını duyurmuştu.
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Komel, "IKBY Siyasi Liderliği" çatısı altında yer almayacağını açıklarken, Goran Hareketi de söz konusu yeni oluşumun lağvedilmesini istedi
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