17:37, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, camilerin sosyal birliktelik ve ortak yaşama ruhunu ayakta tuttuğunu belirterek, "Camlier bize hem paylaşmayı hem de zarafeti öğretiyor." dedi.

Yılmaz, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, camilerin İslam medeniyeti ve toplum hayatındaki önemine değindi.

Yılmaz, Hazreti Muhammed'in İslam medeniyetini cami etrafında şekillendirdiğini anlattı.

İslam'ın yayılmasında da cami merkezli bir yapının etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sahabeler İslam'ı anlatmak için gittikleri beldelerde önce şehrin merkezine cami kurarak insanlığı ve İslam'ı tanıtmışlardır. Cami, medeniyetin merkezi olmuştur." diye konuştu.

"Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." ayetinin Müslümanlar için önemine değinen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim aziz ecdadımız medeniyetin merkezinin cami olduğunu bilerek camilerimizi kalıcı malzeme olan taş ve mermerden inşa ediyor. Camilerle ilgili kalıcı inşaa faaliyetlerinde bulunuyor. Bu nedenle İstanbul'daki ve Anadolu'daki camilerimizin hepsi kalıcı malzemelerden yapılmıştır. Medeniyetin zarafeti, camilerimizin güzelliklerinde yaşıyor. Bu mimari zarafetteki camiler de bizim yaşadığımız şehrin ruhunu temsil ediyor."

Camilerin sosyal birliktelik ve ortak yaşama ruhunu ayakta tuttuğunu vurgulayan Yılmaz, "Camlier bize hem paylaşmayı hem de zarafeti öğretiyor." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.