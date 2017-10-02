Birleşik Krallık'ın 50 yıllık havayolu şirketi iflas etti

Merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan havayolu şirketi Monarch'tan yapılan açıklamada, şirketin iflas ettiğini, mali yönetimin ise kayyuma devredildiğini bildirdi.
Şirketin resmi web sitesi üzerinden tüm işlemlerin durdurulduğu, yaklaşık 860 bin uçuş rezervasyonun ise iptal edildiği duyuruldu.
Birleşik Krallık hükümetinin, ülkelerine dönmeyi bekleyen yaklaşık 110 bin yolcunun koordinasyonun sağlanması için Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) görevlendirdiği belirtildi.
Sabah erken saatlerde Birleşik Krallık’taki havaalanlarına giden çok sayıda yolcu, şirketin iflas ettiğini öğrenmelerinin ardından sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi.
Şirket Birleşik Krallık’ın köklü havayolu şirketleri arasında olmasına rağmen son yıllarda ağır finansal koşullarla mücadele etmeye çalışıyordu.
Monarch geçen yıl ekim ayında 291 milyon sterlin zarar ettiğini açıklamıştı.
Monarch’ın Üst Yöneticisi Andrew Swaffield daha önce şirketin Mısır ve Tunus’da yaşanan terör saldırılarından etkilendiğini savunmuştu.
Yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlayan şirket 1967 yılından beri faaliyet gösteriyordu.
Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May’in yolcuların içerisinde kaldığı durumdan dolayı üzüntü duyduğu kaydedildi.
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