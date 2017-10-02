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Güncelleme: 18:18, 02 Ekim 2017 Pazartesi

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Kaldırımda yürüyen kadına saldıran maganda tutuklandı
Kaldırımda yürüyen kadına saldıran maganda tutuklandı

Ataşehir'de kaldırımda çarptığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarptığı A.Ç'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'nin nöbetçi hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması talebiyle sevk edilen şüpheli Hakan D'nin mevcut delil durumu, kaçma şüphesi bulunması, "basit yaralama" suçunun işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Hakan D'nin hakimlik sorgusunda emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı, bir an dengesini kaybetti düştü. Ciddi bir hareketim olmadı" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

OLAY 

Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.

Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'yi (24) gözaltına almıştı.



İlgili Konular Ataşehir İstanbul
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