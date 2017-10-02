Yunanistan nüfusu gittikçe eriyor

Yunanistan’da 2016 yılında 92 bin 898 kişi doğdu, 118 bin 792 kişi öldü.
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2016’da ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı.
Yunanistan’da 2016’da 92 bin 898 kişi doğdu, 118 bin 792 kişi öldü. Buna göre ülke nüfusu 25 bin 894 kişi azaldı.
Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya bölgesindeki Rodop ilinde de ise 2016’da 830 doğuma karşılık bin 276 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede son yıllarda kadınların gittikçe daha büyük yaşlarda ve daha az sayıda doğum yaptığına dikkat çekildi.
2016’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 7,5 oranında düşüş, birlikte yaşamalarda ise artış kaydedildi.
Yunan medyasında konuya ilişkin haberlerde, evlilik ve doğum oranlarında kaydedilen sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe yaşalandığı ve azaldığı belirtildi.
2011'de yapılan sayımda, Yunanistan nüfusunun 10 milyon 816 bin 286 olduğu belirlenmişti.
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