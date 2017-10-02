Güncelleme: 18:41, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı



Foto: Arşiv

Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale, Ankara, Aksaray, Muş, Kastamonu, Konya, Batman ve İzmir'de aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup astsubayların da bulunduğu 15 kişiye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce 11 şüpheli gözaltındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.