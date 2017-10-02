Suriye'deki iç savaşta eylül bilançosu: 912 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporunda, Esed rejimi, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD, Rus güçleri, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasındaki çatışmalarda geçen ay 200'ü çocuk, 144'ü kadın en az 912 sivilin öldüğünü açıkladı.
Raporda, "19 Eylül'de Rusya-Suriye güçleri İdlib iline askeri operasyon başlattı, bu ay içerisinde bu yüzden ölü sayısı arttı. Suriye'de yaşanan can kayıplarının en büyük kısmı Suriye rejimine bağlı güçlerin saldırıları yüzünden oldu. İkinci sırada ise Ruslar geliyor." ifadelerine yer verildi.
Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarında 101'i çocuk, 83'ü kadın en az 498 sivilin öldüğü belirtilen raporda, Rusya'nın hava saldırılarında 45'i çocuk, 31'i kadın en az 207 sivilin can verdiği bilgisi yer aldı.
ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında ise 29'i çocuk, 21'si kadın toplam 104 sivil yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Raporda, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD güçlerinin geçen ay öldürdüğü sivil sayısının ise 3'ü çocuk, 2'si kadın, 11 olduğu aktarılırken, DEAŞ'ın da 6'ısı çocuk, biri kadın 40 sivili katlettiği belirtildi.
Rapora göre, askeri muhalifler ve Esed güçleri arasındaki çatışmalarda biri çocuk, ikisi kadın 7 sivil hayatını kaybetti.
Heyet Tahrir Şam ise 4 sivili öldürdü.
Öte yandan eylül ayında kimliği bilinmeyen kişilerce öldürülenlerin sayısı ise 41'i buldu.
SNHR'nin raporunda, 2017 yılının 9 ayında Suriye'de en az 8 bin 115 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rapora göre, ocakta 781, şubatta 876, martta bin 134, nisanda bin 14, mayısta 964, haziranda 848, temmuzda 814 ve ağustosta 772 sivil yaşamını yitirdi.
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay 200'ü çocuk, 144'ü kadın en az 912 sivilin öldüğünü açıkladı
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