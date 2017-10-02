Güncelleme: 18:59, 02 Ekim 2017 Pazartesi

AB'den İspanya'ya çağrı





AB Konseyi Başkanı Tusk, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna polisle müdahale eden İspanya'dan daha fazla güç kullanmamasını istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Rajoy'un Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun İspanya Anayasası'na aykırı olduğu yönündeki argümanını paylaştığını kaydeden Tusk, "Daha fazla gerilim ve güç kullanımından kaçınmak için yollar bulunmasını istedim." ifadelerini kullandı. Öğle saatlerinde AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise şiddetin siyasette yeri olmadığı belirtilse de yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan polis müdahalesi kınanmadı. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, şiddeti kınayıp kınamadıkları yönündeki sorulara cevap vermeyerek, yazılı açıklamayı hatırlattı. İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma İspanyol güvenlik güçleri, sert şekilde müdahalede bulunmuş, olaylarda 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular katalonya ispanya AB

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.