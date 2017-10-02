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Güncelleme: 19:06, 02 Ekim 2017 Pazartesi

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat sürüyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin ele geçirilmesine yönelik tatbikat yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin etrafını üç taraftan sardı. Daha sonra askerler zırhlı araçlarla yaklaştıkları mevzileri ele geçirdi.

Türk ve Iraklı askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği belirtilmişti. 



İlgili Konular TSK Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat
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TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat sürüyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin ele geçirilmesine yönelik tatbikat yaptı.
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