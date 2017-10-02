UNICEF'ten Arakanlı çocuklar için 76 milyon dolarlık çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulundu.
UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan eyaletinde çıkan şiddet olaylarından dolayı Bangladeş'e sığınan 500 binden fazla Müslümanın yüzde 60'tan fazlasının çocuklardan oluştuğu belirtildi.
Çoğunluğu Cox's Bazar bölgesindeki kamp ve geçici yerleşim bölgelerindeki yaklaşık 300 bin çocuğun "tahammül edilemez" şartlar içinde yaşadığına vurgu yapılan açıklamada, yüzbinlerce çocuğun acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Bangladeş'in güneyindeki kampları ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise yaptığı açıklamada, "Çaresiz durumda, travma geçiren çocuklar ve aileleri hergün Myanmar'daki şiddetten kaçmaya devam ediyor. Elimizden geldiği kadar karşılık vermeye çalışıyoruz ama ihtiyaçların büyüklüğü muazzam ve bu insanlara yardım etmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Bu çocukların çocukluğu elinden alındı. Şimdi gelecekleri için bizim yardımlarımıza ihtiyaç duyuyorlar." ifadesini kullandı.
UNICEF, oluşacak fonla kamplardaki yüzbinlerce çocuğa temiz su ve gıda dağıtılmayı, hastalıklardan korunmaları için aşı kampanyaları düzenlemeyi, çocuklar için eğitim merkezleri açmayı, çocuk koruma merkezleri kurmayı ve travma geçiren çocuklara psikolojik destek vermeyi planlıyor.
Krizin çıktığı haftalarda UNICEF, 7 milyon dolarlık insani yardım çağrısında bulunmuştu.
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UNICEF, Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların insani ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yaptı
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