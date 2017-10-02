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İspanya hükümetinin 'Katalonya' planı
İspanya hükümetinin 'Katalonya' planı

İspanya hükümeti, anayasaya aykırı hareket etmeye devam etmesi halinde Katalonya'nın özerklik haklarını durdurmayı planlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya hükümeti, yasa dışı olmasına rağmen yapılan referandum ile daha da gerginleşen Katalonya krizine çözüm arıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya meselesine karşı mecliste en büyük çoğunluğu arkasına almak istiyor.

Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez ve liberal görüşlü Ciudadanos'un lideri Albert Rivera ile görüşen Rajoy'un planının, Katalonya'nın özerklik haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulamak olduğu iddia ediliyor.

İspanya'daki siyaset uzmanlarının yaptıkları yorumlarda, Rajoy'un bu adımı atmak için Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesini beklediği vurgulanıyor. 17 özerk yönetimden oluşan İspanya'da anayasanın 155. maddesinin Katalonya için uygulanması halinde, bunun ülke tarihinde bir ilk olacağı, ülke siyaseti ve ekonomisi için olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) Genel Koordinatörü Fernando Martinez Maillo, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 155. maddenin uygulanabilirliğine ilişkin hükümetin hukuk danışmanlarının çalışma başlattığını söyledi. Maillo ayrıca, "Hükümet, anayasanın savunmasında geri tek bir adım atmayacak. Puigdemont (Katalan başkanı) anayasal düzene geri dönmedikçe diyalog olamaz. Katalan hükümeti, özerk yönetim statüsü ve anayasal hakları çerçevesinde hareket etmelidir. Aksi taktirde diyalog imkansızdır." ifadesini kullandı.

Katalonya yerel parlamentosunda ana muhalefette, İspanya meclisinde ise 4. büyük parti konumunda olan Ciudadanos'un Katalonya'daki lideri Ines Arrimadas da düzenlediği basın toplantısında, Katalonya'nın anayasal düzene geri dönüp, erken yerel seçim ilan etmesi için 155. maddenin uygulanmasını istedi.

KATALONYA'DAN İSPANYOL POLİSİNE PROTESTO

Öte yandan Katalonya'daki referandumun ardından bağımsızlık yanlıları, İspanyol polisini hedef alan protestolar başlattı. Barselona sokaklarında İspanyol polisine ait devriye gezen araçları her gördüğünde ıslıklarla protesto eden ve "dışarı" diye bağıran bağımsızlık yanlısı Katalanlar, kent merkezindeki İspanya Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanma eylemi yaptı. İspanyol polisi için "işgal gücü" diye bağıran ayrılıkçılar, "dışarı", katiller" ve "bağımsızlık" sloganları attı. Eylemcilere karşı İspanyol polisinin önünde referandum sürcinde pasif kalmakla suçlanan Katalan yerel polisinin barikat kurması dikkat çekti.

İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'daki referandum için Barselona'ya 10 bin kadar takviye ulusal polis ve jandarma gönderilmişti. Katalan polisinin yardım istediği gerekçesiyle İspanyol güvenlik güçlerinin referandum günü bazı oy kullanma merkezlerine yaptığı müdahalede 800'den fazla kişi yaralanmıştı.

Katalan hükümeti, İspanyol polisi ve jandarmanın müdahalesine karşı yerel parlamentoda soruşturma komisyonu açılacağını duyururken, İspanyol polisinin Katalonya'yı terk etmesini sağlamak için ısrarcı olacağını bildirdi. Savcılığın başvurusunda ise altı mahkeme İspanyol devletine itaatsizlik ettiğini iddiasıyla Katalan polisi hakkında soruşturma açtı.



İlgili Konular katalonya ispanya
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