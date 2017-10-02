Trump: Tamamen şeytani bir eylemdi

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki silahlı saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz." dedi.
Saldırının ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz." değerlendirmesini yapan Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İç Güvenlik Bakanlığı ve yerel güvenlik güçlerinin yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Çarşamba günü Las Vegas'a giderek saldırıda yaralananlar ve güvenlik görevlileriyle görüşeceğini açıklayan Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini dile getirdi.
ABD için çok zor bir gün olduğunu kaydeden Trump, "Kurbanların ailelerine sesleniyorum; dualarımız sizinle, sizin için buradayız. Bu trajedi gününde Amerika daha önce de olduğu gibi yeniden bir araya geldi. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bu tür şeytani eylemler bozamaz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan saldırgan Stephen Paddock'un (64) Florida'da yaşayan kardeşi Eric Hudson Paddock, Amerikan medyasına saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kardeşinin bu tür bir saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine bir türlü inanamadığını dile getiren Paddock, "Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Tamamen şaşkınlık içindeyiz. Sıradan biriydi. Arada otellere ve kumar oynamaya giderdi. Bazen anneme çörek yollardı." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Las Vegas polis yetkililerine dayandırılan ve saldırganla ilgili ABD medyasında yer alan yeni bilgilerde, Paddock'un lisanslı bir pilot olduğu, iki küçük uçağa sahip bulunduğu ve son birkaç ayda hesaplarında binlerce dolarlık kumar işlemine rastlandığı belirtildi.
ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahlı saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz" dedi
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