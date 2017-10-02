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Hükümet açıkladı... MTV zammı aşağı çekiliyor
Hükümet açıkladı... MTV zammı aşağı çekiliyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi." dedi.

"ABD HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

Bozdağ, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz."

"MULLHOUSE KENTİNDEKİ KUNDAKLAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangının kundaklama olduğu gerekçesiyle nefretle kınadıklarını ifade eden Bozdağ şöyle devam etti:

"Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı, kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir." 

ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA SALDIRILMASI

Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kadına saldırılmasına ilişkinde açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye 'insan' demeye bir insan olarak utanıyorum. Çünkü insanlıktan azıcık nasibini alan birisinin böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Belli ki bu saldırgan insanlıktan nasibini almamış, alamamış." dedi.



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