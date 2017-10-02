FBI, Las Vegas saldırganının DEAŞ bağlantısını reddetti

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, Las Vegas'ta dün gece yaşanan saldırıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının en az 58 olduğunu belirtti.
Olaylar ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayan Lombardo, yaralanan 515 kişinin tedavisinin ise çevre hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.
Lombardo'dan sonra söz alan bir FBI yetkilisi ise şu anda saldırı ile ilgili olarak vardıklarını sonucun hiçbir uluslararası terörist grup bağlantısı olmadığı şeklinde olduğunu belirterek, saldırgan Stephen Paddock'un DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.
FBI yetkilisi, soruşturmanın çok derin ve detaylı yapılacağını ifade etti.
ABD'nin Las Vegas kentinde dün gece Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.
Las Vegas'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu, 515 kişinin de yaralandığı açıklandı. FBI ise saldırganın DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.
ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahlı saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz" dedi
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