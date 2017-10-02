21:24, 02 Ekim 2017 Pazartesi

Ekim dergileri raflarda yerini almaya başladı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

TEMMUZ DERGİSİ

Temmuz dergisinin Ekim 2017 tarihli 15. sayısı çıktı. Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un bu sayısı 80 sayfa.

Sunuş yazısı “Gölge Bir İnsan Olmamak İçin!” başlığını taşıyan Ekim sayısı, alışıldığı üzere üstad Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle kapağını aralıyor. Şiir, deneme, öykü, inceleme türlerinde çok sayıda eserin yer aldığı Ekim sayısının ilk sözlerini Mustafa Yılmaz, Arakan için söylüyor.

Ekim sayısına şiirleriyle katkı veren şairler; Davut Güner, Emre Miyasoğlu, M. Akif Şahin, Adem Yazıcı, Ahmet Can Altıok, Necati Atilla Soykan, Yağız Gönüler, Nilüfer Zontul Aktaş, Abdullah Harmancı, Yunus Çolakoğlu, Yavuz Balı, Sumeyra Sıddık, Ümit Çiçekli, Muhammed Enes Kala, Osman Sevim ve Melike Topçu.

Ekim sayısında öyküler de önemli yer tutuyor. Bu sayıya öyküleriyle katkı sunan isimler; Erdoğan Aydoğan, Aysun Bahar Asar, Ayşe Sena Er ve Sadullah Taşçı.

Ercan Ata kaybetmek temalı yazısı, Mehmet Mortaş ‘Külü Olmayan Hüzün’ başlıklı denemesi ve Adem Özköse’nin ‘Kalbini Kaybetme’ başlıklı sözü ve eylemi diriltmeye çağıran yazısıyla dergide yer alırken Ferhat Çiftçi bu sayıda Temmuz Kitap’tan çıkan Ali Emre imzalı ‘Nurettin Zengi’ romanını inceliyor.

Sinan Ön’ün ‘Modern Dünyanın Büyücüleri’ isimli denemesi, Mustafa Özel’in ‘Bir Kültür Aracı: Dergi’ başlıklı araştırması, Kemal Kurak’ın ‘Yıllar Geçse de’ adlı anı türündeki yazısı ve Şakir Kurtulmuş’un ‘Günlerin İzi’ serisinin devamı olan mektubu, Serkan Akın’ın Filistinli şair Mahmud Derviş’in eserlerini ve hayatını incelediği yazısı ve Ali Emre’nin Cemil Meriç’in şiirle irtibatını araştırdığı incelemesi, Erkam Kuşçu’nun “The Promise” isimli sinema filmi kritiği, M. Âkif Öztürk’ün Tadeusz Borowski’nin ‘Taşlaşan Dünya’ isimli kitabına dair incelemesi, Kenan Yusuf’un Necip Tosun’un ‘Küller ve Uçurumlar’ isimli öykü kitabı değerlendirmesi dergide yer alan diğer çalışmalar.

Hatice Ebrar Akbulut Temmuz’a yaşamdan bir kareyle fotoğraf alanında katkı sunarken, Necmettin Asma Mısır’da cuntanın zindanlarında hayatını kaybeden şehidlerin hocası Mürşid Muhammed Mehdi Akif’in bir portresini çizmiş.

Temmuz dergisi, bu ay, Murat Kurt ile fotoğrafçılığa dair yapılan bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor.

DERGAH DERGİSİ

Dergâh dergisinin Ekim 2017 tarihli 332. sayısı okuyucuyla buluştu.

Dergâh’ın 332. sayısında Ali Adem Yörük, Necip Fazıl Kısakürek’in tahsil hayatı ile ilgili daha önce gün yüzüne çıkmamış bir belgeyi okuyucularla paylaşıyor.

Mustafa Özel, romanlardan yola çıkarak yaptığı analizlere devam ediyor. Özel’in son makalesi para ve iman meselesine odaklanıyor.

Yağız Gönüler, Abdul Samet Atılgan, Ali Ayçil, Taner Sarıtaş, Nergihan Yeşilyurt, Nurettin Durman, Fatma Zehra Murtazaoğlu ve Ufuk Aksoy Ekim ayının şairleri.

Derkenar sütununda, Betül Yeşil Çelik ve Özgür Aras Tüfek’in yazıları var.

Ahmet Hakan Karataş, Fatma Barbarosoğlu ve Kamil Yeşil hikâyeleriyle dergiye katkıda bulunan isimler.

YOLCU DERGİSİ

Yolcu dergisinin 84. sayısı "Ne Kadar Gitsek O Kadar Uzak..." manşetiyle çıktı.

Ömer İdris Akdin’in “Seyir Defteri” ile açılan dergide Ahmet Fahri Kurtdereli "Meselesi Olanların Macerası Olur" başlığı altında Erol Olçok’ı yazdı.

Lütfi Bergen’in “Şehir Umran ve Millet” başlıklı yazısının da yer aldığı dergide Naman Bakaç ve Ferhat Korkmaz, 12 Eylül sürecinde Edebiyat dergilerinin duruşunu konu ediniyor.

Bilal Can’ın Mustafa Kutlu öykülerinde hesap gününe bakışı üzerine incelemesi ve İsmail Korkmaz, taklit üzerinden insani savrulmaları konu edindiği yazıya da yer verilen dergide şiirleri ile Hikmet Kızıl, Mehmet Aycı, Bülent Sönmez, Mustafa Yıldız, Günay Taşdemir, Mustafa Işık ve Bünyamin Doğruer; deneme ve öyküleri ile Ömer İdris Akdin, Zeki Aygur, Mahir Müjde, Harun Sönmez, Banu Özbek, Ali Korkmaz, Fadıl Karlıdağ, Mustafa Uçurum, Ali Korkmaz, Dursun Ali Sazkaya, Faik Öcal, Ümran Yaka, Hamza Çelenk, Hasan Doğan, Rıza Kemal G., İbrahim Arpacı, Selçuk Küpçük ve Hulusi Üstün yer alıyor.

Mustafa Çiftci, bozkırın Matematik dersiyle imtihanını kendi üslubuyla kâğıda döküyor.

Mukadder Gemici, bir denemeyle selamlıyor okuyucuyu: Dertli Dolap…

Necdet Subaşı, kedisi Mişa’ya, kedileri sevenlerin zevkle okuyacağı bir mektup gönderiyor.

Osman Özbahçe, şiirde kelimenin tabu hâline getirilmesini eleştiriyor.

Ekim ayının ‘Orta Sayfa’ konuğu Mustafa Çiftci. Genç hikâyeci Elif Hümeyra Aydın’ın hazırladığı söyleşide Çiftci, edebiyata ve hayata bakışıyla ilgili içten cevaplar veriyor.

Necip Tosun, bu ayki yazısında Mustafa Kutlu’nun eserlerinde ‘şehir’in nasıl algılanıp anlatıldığını ele alıyor.

Canan Olpak ‘Sami Cezası’ başlıklı makalesinde ‘denetimli serbestlik’le Şemsettin Sami’nin ev hapsi arasındaki ilişkiyi ve Sami’nin Arnavutluğunu irdeliyor.

Çeviri sayfasında Ben Lerner’ın Eylül ayında vefat eden Amerikalı şair John Ashbery hakkındaki kısa metni var. Metni çeviren isim Atakan Yavuz.

Hazal Bozyer, şiirlerinde ‘nedircik’ kelimesini kullanan dört şairi karşılaştırıyor.

Vedat İzzet Özel, ‘Yarınki Türkiye’nin harcında yadsınmayacak bir emeği olan Rahmi Eray’ı bir mektupla anıyor.

Mustafa Uzun, hatıralarındaki Nezih Uzel’i kâğıda döküyor.

Mustafa Kara, Âşık Çelebi hakkında yazdığı yazıyla dergiye katkıda bulunuyor.

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun ‘Kanaat’ başlıklı denemesi var.

İTİBAR DERGİSİ

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mehmet Burak’ın “Koridor” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Mehmet Şamil’in “Geçti Zaman”, Cengizhan Konuş’un “Gök Denilen Kuşcağız” ve Mustafa Muharrem’in “Dirsek” başlıklı şiirleriyle devam ediyor.

Bu sayının diğer şairleri ise Fatma Şengil Süzer, Fatih Muhammet Atasever, İsmail Kılıçarslan, Muhammed Ali Caymaz, Rabia Gelincik, Mustafa Yıldırım, Cevat Akkanat, Said Yavuz, Mehmet Emin Küçüker, Adem Yazıcı, Zülal Sema, Seyyid Ensar, İlker Nuri Öztürk, Eray Sarıçam, Selim Yasin Deliacı, Kenan Yusuf Taşkın, Tahir Çakmak, Hayrullah Gürdağ, Rumeysa Nur Gürbüz, Büşra Yavuz, Nurettin Durman, Emel Özkan, Mehmet Aycı, Mehmet Doruk Kandemir, Rıdvan Tulum ve Mustafa Akar.

İtibar Ekim sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Hüseyin Ahmet Çelik’in “Bir Körün Elleri Ellerimde”, Yunus Develi’nin “Yeraltından Sesler”, Bülent Ayyıldız’ın “Başımda Beklerken” ve Emin Gürdamur’un “Güneşin Öbür Batışı” isimli öyküleri bulunuyor.

Hüsrev Hatemi ve Ercan Yıldırım Söyleşileri

İtibar’ın Ekim sayısında Hüsrev Hatemi ile Dilek Erdem konuşmuş. Hatemi “Bir millet canlıysa ortaya medeniyet çıkar” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. İkinci söyleşide ise Ercan Yıldırım, Ahmet Arslan’ın sorularını yanıtlamış. Yıldırım, “Bize Allah’ın hakkını, kulun hakkını ve mahlûkatın hakkını kendi davası bilecek hasbî düşünce lazım” diyor.

Özkan Gözel’in önemli bir yazısı dergide yer alıyor: İç Âlemimiz İşgal Altında. Berat Demirci, “Kalbimdeki Kabristandan Bir Köşecik” isimli bir yazı kaleme aldı. Abdullah Harmancı, kıymetli bir yazıyla katkıda bulunmuş: Biz Karun’u İzlerken. M. Fatih Andı, “Peygamber’i Şiirle Sevmek” yazılarının yirmincisini kaleme almış.

Kemal Sayar, “Bil, Bul, Ol” diyor. Necip Tosun, “Edebiyatçı ve Sosyal Medya” başlıklı yazısıyla hepimizi ilgilendiren bir konuya temas ediyor. Gökhan Ergür, bu sayıda kıymetli bir yazıyla yer alıyor: Değişen Dünyada Gençlerin İnanç Problemi. İbrahim Tenekeci, “Babamla Beraber” isimli dokunaklı bir yazı kaleme almış.

Muhammed Enes Kala'nın, “Tüketim Kültü ve İstiğna Makamı” başlıklı bir yazısı var . Harun Yakarer, şiir incelemeleri ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu sayının diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Mehmet Narlı, Semra Saraç, Mustafa Özel, Sadık Koç ve Ali Oturaklı.