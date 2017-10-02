İsveç'te Müslümanlara ait anaokuluna saldırı

İsveç'in Södertälje kentinde Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı düzenlendi.
"Sinbad" isimli anaokulunun sorumlusu Osman Adem'in yaptığı açıklamada, sabah personelin okulun kapısını açmaya gelince saldırıyı fark ettiklerini söyledi.
Çocukların eğitim yuvasına yönelik saldırının kendilerini üzdüğünü belirten Adem, ''İki yıldır anaokulunun camları taşlı saldırı nedeniyle kırılıyor. Bazen çocuklara camlar kırık halde eğitim vermek zorunda kaldık ama ilk defa duvara 'Defolun gidin.' ile İslam'a ve Müslümanlara hakaretler içeren nefret sözleri yazmışlar." diye konuştu.
Adem, saldırıların, çocukları, aileleri ve öğretmenleri korku içinde bıraktığını dile getirerek, "En son saldırıdan sonra bir toplantı yaptık. Okulu kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizim burada güvenli şekilde eğitim verebilmemiz için polisin güvenliği sağlaması lazım ancak iki yıldır bunu pek yapamadılar." ifadelerini kullandı.
Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları kırılırken duvarlara İslam ve Müslümanlara hakaret içeren çirkin sloganlar yazıldı.
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İsveç'in Södertälje kentinde Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı düzenlendi
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