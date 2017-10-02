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Asya
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ABD'de Rus konsolosluk binasına baskın iddiası
ABD'de Rus konsolosluk binasına baskın iddiası

Rusya, ABD'li yetkililerin, San Fransisco'daki genel konsolosluk binasına kapıyı kırarak girdiği iddiasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’li yetkililerin, Rusya’nın San Francisco’daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiğini ve binada arama yapıldığını öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’li yetkililerin, Rusya’nın San Francisco’daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiği iddia edildi.

ABD’li yetkililerin, binaya el koydukları ve içeride kapsamlı bir şekilde arama yaptıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uyarılarımıza rağmen, ABD’li yetkililer mantığın sesini dinlemediler ve yasadışı planlarından vazgeçmediler. Bugün, San Fransisco’daki genel konsolosluk binamızın tümüne el koyuldu. Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren, ABD, Rusya’ya ait 5 diplomatik tesise zorla el koydu. Şimdi de kapılarını kırdıkları binamızı baştan aşağıya arıyorlar.”

ABD’nin tutumunun, Rusya tarafından düşmanca görüldüğünün belirtildiği açıklamada, Rusya’nın söz konusu tutuma karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.



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