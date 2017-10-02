Genelkurmay Başkanı Akar ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran temasları kapsamındaki görüşmelerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, resmi temaslar kapsamında İran'da bulunan Orgeneral Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.
Akar daha sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.
Görüşmelerde, IKBY'deki gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin devam ettirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Ruhani, İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
İran Cumhurbaşkanlığına ait haber sitesine göre, Ruhani kabulde yaptığı konuşmada, "Bugün iki ülke siyasi, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde iyi bir noktadadır. Askeri ve savunma alanında da bu iyi ilişkileri geliştirmek için çalışmalıyız." dedi.
Türkiye ve İran'ın bölgede köklü iki Müslüman ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, bölgedeki ortak tehditler ve ortak çıkarlar çerçevesinde işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.
Ruhani, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılması konusundaki kararlılığa işaret ederken, "İran ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin işbirliklerini genişletme ve çeşitli alanlarda tecrübe paylaşımında bulunmaları bölgesel tehditlerin ortadan kalkmasına fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Bu doğrultuda terörizmle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanmasının önemli hedefler arasında olduğunu dile getiren Ruhani, "İstikrara sahip bölgedeki önemli iki ülke; İran ve Türkiye'nin her zaman birbirine destek vermeleri, bölgesel sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır." dedi.
Ruhani, coğrafi sınırların bozulmasının, bölge güvenliği ve istikrarına zarar vereceğini kaydetti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da konuşmasında, askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bölge istikrarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Akar, "Bölgenin önemli iki güçlü ülkesi Türkiye ve İran, işbirliklerini geliştirerek bölgenin istikrarı ve barışı konusunda önemli rol oynayacaklardır." diye konuştu.
Terör unsurlarının bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Akar, Türkiye'nin, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirtti.
Hulusi Akar, Türkiye ve İran silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin insan kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularında artırılması gerektiğini kaydetti.
Orgeneral Akar, daha önce İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.
Akar'ın Tahran'da ayrıca İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti
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