Güncelleme: 02:16, 03 Ekim 2017 Salı

Meksika'daki otobüs kazasında 15 ölü, 30 yaralı





Meksika'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentinin 60 kilometre doğusunda bir otobüs yağış nedeniyle kayganlaşan otoyoldan çıktı. Devlet Sivil Savunma Kordinatörü Trinidad Lopez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay anında 11 kişinin ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Lopez, 30 kişinin tedavilerinin devam ettiğini aktardı. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma Birimi, Twitter üzerinden kazanın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda otobüsün yoldan çıkarak devrilmiş olduğu görülüyor.

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