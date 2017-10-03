09:06, 03 Ekim 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ekim 2017





10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. - Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'in yanı sıra Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.30/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile bir araya gelecek. (TBMM/12.00) 3- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çankaya Köşkü'nde Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile görüşecek. (TBMM/11.15/Eskişehir/14.00/Ankara/17.30) 4- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak. (TBMM/13.30/12.30/10.30)

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretim yılının açılışını yaptıktan sonra Hava Harp Okulu ant içme törenine katılacak. (İstanbul/09.00/14.00)

2- TBMM'den - Genel Kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sözlü soruları yanıtlayacak, boşanma olaylarının araştırılmasına ilişkin komisyonun raporu görüşülecek. (TBMM/15.00) - İçişleri Komisyonunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ele alınacak. (TBMM/15.30)

EKONOMİ 1- TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. (Ankara/10.00) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30 )

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Mulhouse) 2- ABD’nin Las Vegas kentinde meydana gelen silahlı saldırının yansımaları izleniyor. (Las Vegas) 3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) 4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 6- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor. (Barselona/Madrid) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'da OECD Daimi Temsilciliğini ziyaret edecek ve ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına taziyelerini iletmek üzere Mulhouse şehrindeki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya gelecek. (Paris) 2- 10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek. (İstanbul/19.00) 3- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, Guy Braunstein yönetiminde ve Amihai Grosz solistliğinde Aya İrini'de düzenlenecek konserle başlayacak. (İstanbul/20.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının hazırlıklarını sürdürecek. (Antalya/18.30)

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