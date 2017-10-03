Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
- Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'in yanı sıra Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.30/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile bir araya gelecek.
(TBMM/12.00)
3- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çankaya Köşkü'nde Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile görüşecek.
(TBMM/11.15/Eskişehir/14.00/Ankara/17.30)
4- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30/10.30)
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretim yılının açılışını yaptıktan sonra Hava Harp Okulu ant içme törenine katılacak.
(İstanbul/09.00/14.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sözlü soruları yanıtlayacak, boşanma olaylarının araştırılmasına ilişkin komisyonun raporu görüşülecek.
(TBMM/15.00)
- İçişleri Komisyonunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ele alınacak.
(TBMM/15.30)
EKONOMİ
1- TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Mulhouse)
2- ABD’nin Las Vegas kentinde meydana gelen silahlı saldırının yansımaları izleniyor.
(Las Vegas)
3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor.
(Barselona/Madrid)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'da OECD Daimi Temsilciliğini ziyaret edecek ve ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına taziyelerini iletmek üzere Mulhouse şehrindeki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya gelecek.
(Paris)
2- 10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.00)
3- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, Guy Braunstein yönetiminde ve Amihai Grosz solistliğinde Aya İrini'de düzenlenecek konserle başlayacak.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Antalya/18.30)
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.