09:23, 03 Ekim 2017 Salı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı





Ardahan'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü. Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.

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