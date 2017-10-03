Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

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Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.
Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı." dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 eski polisin yargılandığı davada iki sanığa müebbet cezası verildi
Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna benzer toplu etkinlikler yasaklandı.
TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat sürüyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin ele geçirilmesine yönelik tatbikat yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu
Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir'de kaldırımda çarptığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kaçak göçmeni yakaladı.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Camilerin sosyal birliktelik ve ortak yaşama ruhunu ayakta tutuyor. Camlier bize hem paylaşmayı hem de zarafeti öğretiyor" dedi
Dışişleri Bakanlığı Las Vegas'taki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Ölü ve yaralılar arasında Türk vatandaşı olup olmadığı araştırılıyor" dedi
Söke'deki fabrikada patlama sonucu göçük meydana geldi, göçük altında işçilerin bulunabileceği belirtiliyor
Uluslararası Adana Film Festivali’nin geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayarak kolay kolay görülmeyecek bir skandala imza attı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.
Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek.